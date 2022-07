Gamers se irritam com preço do PS4 no Brasil: R$ 3.999

A Sony Brasil divulgou nesta quinta-feira, 17, o preço do Playstation 4 no Brasil: R$ 3.999. O valor é R$ 1.800 mais alto que o Xbox One, console da próxima geração da rival Microsoft. O curioso é que, nos Estados Unidos, o PS4 vai custar US$ 400, enquanto o console da Microsoft chegará a US$ 500. Esses números revoltaram os gamers brasileiros nas redes sociais, ainda mais que, na Argentina, o videogame da Sony vai custar o equivalente a R$ 2.100.

"Se isso não mudar, vou pensar seriamente em ir para o lado verde da força [comprar o Xbox One]. Pior é que eu curto muito os exclusivos da Sony.", escreveu o publicitário Leonardo Araújo. Dono de um PS3, ele ainda teorizou sobre o porquê do alto valor: "Isso é a Sony jogando para o terceiro mundo emergente o custo do subsídio de o aparelho ser $100 mais barato que o concorrente nos Estados Unidos". Francisco Roque também se irritou com a diferença de preços. "A Sony decretou seu fim aqui no Brasil. Isso é uma falta de respeito com o consumidor brasileiro."

Muitos consumidores lembraram que, com R$ 3.999, dá para ir aos Estados Unidos comprar o PS4 e ainda mais alguns jogos, que no Brasil vão custar a partir de R$ 179. De fato, uma passagem partindo de Salvador para Miami custa o equivalente a R$ 2 mil. Além de comprar o game, ainda é possível para aproveitar os outlets da Flórida.

Procurada, a assessoria da Sony ainda não tem uma posição da empresa sobre a repercussão negativa do preço do console, nem se vai repensar o preço do console, que chega no Brasil dia 29 de novembro. Muitos gamers estão se programando para fazer um protesto em frente ao estande da empresa no Brasil Game Show, feira de games que acontece em São Paulo no final de outubro.

Pela irritação dos consumidores, quem deve estar rindo à toa é a Microsoft, pois muitos que possuem o PS3 já estão pensando em comprar o Xbox One.