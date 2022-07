Gamers: BDS promove este mês torneios gratuitos de Freefire, LOL e CS

Free Fire, Counter-Strike e League of Legendes Wild Rift são as opções para equips dos quatro cantos do país que quiserem participar das Shotcups BDS deste mês de setembro. As Shotcups são torneios online gratuitos promovidos pela baiana Beyond Digital Sports (BDS) nos finais de semana, direcionados para o gamer amador e com as partidas finais transmitidas nas redes sociais da startup

Além das inscrições livres, que devem ser feitas no site bds.gg/torneios, um dos diferenciais da competição é seu formato de premiação que contempla 50% dos participantes com valores entre R$ 80 e R$ 700.

“A ideia é estimular o maior número de atletas possível. Dentro da nossa missão de democratizar este setor, a Shotcup é estratégica para fazer o jogo acontecer em localidades pouco ou quase nada visíveis para o mercado. Assim, ajudamos também na revelação de talentos para o cenário profissional”, observa Ricardo Silva, gerente da unidade BDS Arena, responsável pela realização de torneios.

Neste mês de setembro, a programação inclui três domingos: dia 12 (48 vagas no torneio de Free Fire), dia 19 (Counter Strike - 16 vagas) e dia 26 (LOL Wild Rift – 32 vagas). Os três torneios distribuirão cerca de R$ 10 mil em prêmios.

Democrático

O narrador Daniel Clemente, descoberto pela BDS em Santana do Mundaú, cidade da Zona da Mata de Alagoas, com pouco mais de 10 mil habitantes, acredita que o modelo inclusivo dos torneios é uma janela aberta para uma gama de profissionais.

“Sensacional a iniciativa da BDS. Tenho certeza de que vai abranger muita gente com o tempo. O trabalho de mentorias já acontece no virtual e será ampliado com a abertura em breve das academias gamers em Salvador e no Rio de janeiro. Quem imaginaria que um jovem vindo do interior alagoano estaria agora vivendo de games? Atuo como locutor e caster e ainda produzo conteúdos para Instagram, Tiktok, Kwai e outras redes sociais”, comenta o influenciador.

Em seis meses de operação com a Shotcup, a BDS realizou mais de 20 torneios e distribuiu cerca de R$ 50 mil em premiações para 2 mil competidores de todas as regiões do país.