Gamepólitan oferece 80 horas de jogos e prêmio de R$ 15 mil

Salvador recebe esta semana, o Gamepólitan, considerado o maior encontro de games do Norte e Nordeste. O evento reúne palestras, debates, campeonatos com premiação, jogos abertos com os principais games da atualidade (free-play) e com a presença de celebridades da web. Em sua quinta edição, o encontro de gamers e apreciadores do segmento acontece nos dias 14 e 15 de maio, das 10h às 19h, no Parque de Exposições, na avenida Paralela.



O Gamepólitan ocupará uma área de 4 mil m² e terá, segundo a organização, 80 horas de conteúdo para os visitantes, com expositores nacionais e convidados que devem tratar de questões de mercado e desenvolvimento. O público contará também com diversos espaços, como o Experiência de Realidade Alternativa (Era), Realidade Aumentada, Arena Fight Club de Fliperama, Free-Play Old-gen, Arena Minecraft e Campeonato Arena Saga Just Dance 2016.



A área GP-DEV de Desenvolvimento Regional que traz a Liga Gamepólitan de Torneio terá nove competições oficiais divididas em arenas temáticas com premiação total de R$15 mil, sendo dividida em computadores e consoles.



Entre os convidados estarão o jogador profissional (pro player) Kami, da Pain Gaming; os youtubers, Authentic Games, com mais de 5 milhões de inscritos, e Castro Brothers, 1,5 milhões de inscritos.

