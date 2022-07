Game The Walking Dead surpreende pelo enredo e interação

O gênero adventure andou um bom tempo relegado a segundo plano no mundo dos games, principalmente nos consoles. Os jogos em que a ação fica em segundo plano e o jogador deve conversar com personagens, usar objetos para realizar determinada ação e pensar, pensar muito, atingiram o ápice em meados da década de 90, com Maniac Mansion, Sam and Max, a série Monkey Island, Full Throtle e Indiana Jones And The Fate of Atlantis, dentre outros.

Em 2010, o gênero ganhou fôlego com o excelente Heavy Rain. De lá para cá, pouco foi feito, até a chegada da primeira temporada de The Walking Dead The Game, jogo baseado na premiada história em quadrinhos homônima, e que teve o último dos cinco episódios, No Time Left, lançado pela produtora Telltale no dia 20 de novembro.

No game The Walking Dead, jogamos com o personagem Lee Everett, um homem condenado a prisão que sofre um acidente, causado por um zumbi, a caminho da penitenciária. Desorientado, ele vai até uma casa buscar ajuda e encontra Clementine, uma criança em busca dos pais, que a deixaram sob os cuidados de uma babá - vítima de um dos "errantes". Lee então decide ajudá-la a encontrá-los e, juntos, partem para a jornada. E, assim como na HQ - e na série televisiva - vamos percebendo que os humanos assustam mais do que os zumbis.

Em uma época na qual as histórias dos jogos são cada vez mais rasas - com honrosas excessões - TWD traz frescor ao universo gamer e pode interessar até aqueles que ainda acham que videogame é coisa de criança. A história adulta, escrita por Sean Vanaman, Mark Darin e Gary Whitta, é emocionante, capaz de prender a atenção de quem gosta de um bom enredo e personagens complexos. A qualidade se mantém nos cinco episódios. A facilidade de controlar o personagem pode ajudar a inclusão dos "não iniciados" no mundo dos games.

Outro trunfo do game é que a história não é linear, com o rumo sendo alterado em diversos momentos: devemos escolher quem salvamos, matamos e do lado de quais personagens vamos ficar. Cada uma destas atitudes altera o andamento do jogo. Essa dinâmica impulsiona o game e nos faz ficar atentos a cada diálogo. Ao final de cada episódio, um gráfico mostra a porcentagem de jogadores que tomaram as mesmas decisões. O seu jogo dificilmente será igual ao do seu amigo, e você vai querer acompanhar o dele também para saber quais diferenças aconteceram em cada história.

Os gráficos remetem à história em quadrinhos, com os personagens desenhados como se fossem feitos à mão. O movimentos são fluidos, apesar de surgirem algumas "paredes invisíveis" para nos alertar as áreas "não jogáveis". Alguns bugs também incomodam, principalmente quando travam a animação, mas nada que prejudique a experiência.

O capítulo final termina de forma corajosa, com a deixa para a segunda temporada, que ainda não tem previsão de lançamento. Como cada jogo é diferente, não vou abordar nada específico da história para não entregar spoilers. Mas não será surpresa se The Walking Dead receber o título de jogo do ano, mesmo com adversários fortes como Assassin´s Creed III e Call of Duty: Black Ops II. E que venham mais jogos do gênero adventure.

The Walking Dead está disponível nas lojas virtuais americanas dos consoles Xbox360 e PS3 e na Steam, para PCs. Até o final do ano vai sair o disco físico com os cinco episódios do jogo.