Game The Smurfs 2 chega às lojas no dia 31

O jogo The Smurfs 2, da Ubisoft, vai começar a ser vendido nas lojas brasileiras a partir de 31 de julho por R$ 129,90 nas versões para PS3, Xbox 360 e Wii.

O game é uma aventura de plataforma com mais de 30 fases em 6 mundos diferentes. Os jogadores assumem o papel de um dos 9 smurfs que fazem parte do longa homônimo que chega aos cinemas no dia 2 de agosto. As fases vão incluir cenários como Paris e Floresta Encantada, além de locais feitos exclusivamente para o jogo, como Tundra Ártica e a Selva de Lava.

The Smurfs 2 também permite jogar de modo cooperativo com até 4 jogadores.