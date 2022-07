Game Street Fighter completa 25 anos

O life do adversário diminuindo a cada golpe, o ultra combo, os dedos doendo de tanto apertar o controle. O dia em que venci o chefão e zerei o jogo com Blanka, o brasileiro que vive numa selva, apenas com o golpe do choque (Electric Thunder). Quem joga Street Fighter certamente entende bem cada uma destas alegrias. Companheiro de tantas gerações, um dos jogos mais festejados de todos os tempos completa 25 anos em 2012.

O japonês Ryu e o americano Ken, seus personagens mais famosos, foram os únicos a estar presentes em todas as seis edições do jogo: Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter Alpha/Zero, Street Fighter EX, Street Fighter III e Street Fighter IV. Tantas participações fizeram com que seus golpes Hadouken e Shoryuken se tornassem os mais conhecidos pelos apreciadores do jogo.

Foi quando tinha nove anos que o jornalista Francisco André Santana, 26, jogou Street Fighter pela primeira vez. Era o Street Fighter 2, e o videogame usado para jogar era um Super Nintendo. "Nessas primeiras versões não era possível selecionar os chefes, então eu acabava jogando com Ryu e Ken assim como a maioria da garotada da época, mas assim que Vega ficou disponível, ele virou meu lutador principal". Fiel a Vega e ao jogo, Francisco continua se divertindo com Street Fighter X Tekken, um crossover (uma espécie de cruzamento de jogos) que une duplas de personagens da Capcom e da Namco.

O ilustrador Zeca Forehead, 32, começou a jogar há quase 20 anos. Como não tinha videogame em casa, jogava em locadoras, que cobravam por hora de jogo. Só em 1993 é que ele ganhou seu próprio Super Nintendo, e as lutas (virtuais) contra os amigos passaram a ser em sua casa. Hoje em dia, Zeca continua a se reunir com eles para jogar, só que pela internet. "Toda semana rola. Sábado de manhã é sagrado", conta. Dentre seus personagens preferidos para jogar estão Guile, Chun-Li, Abel e Ken. "Mas é com Guile que mais jogo até hoje, e tenho até um action figure dele".

Vendedor da loja Planet Games, Rafael Passos, 29, participa do Fighting Game Salvador, uma comunidade de jogos de luta. Em Street Fighter IV, sua personagem preferida é Rose. "Jogo acima da média, digamos assim", diz ele, entre risos.

História

Criado em 1987 pela Capcom, o Street Fighter tinha como objetivo unir as melhores características dos jogos de luta que já existiam: o Karate Champ (1984, da Data East) e o Yie-Ar Kung Fu (1985, da Konami). O primeiro permitia que dois jogadores lutassem um contra o outro. O segundo apresentava gráficos bastante avançados para a época. Unindo uma característica à outra foi que surgiu o Street Fighter.