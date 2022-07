Game South Park: The Stick Truth chega ao Brasil

O game South Park: The Stick of Truth já está disponível nas lojas do Brasil na versá física. Disponível para Xbox 360 e PS3, o jogo custa R$149,90 nas duas versões.

O game da Ubisoft é baseado na famosa série South Park e foi escrito e dublado pelos criadores Matt Stone e Trey Parker. Os jogadores poderão se munir de armas poderosas para derrotar os Gnomos das Cuecas, os hippies e outras "forças do mal" para se tornar um "garoto maneiro".

o protagonista dessa aventura deve encontrar o graveto da verdade para conquistar seu posto de amigo do Stan, Kyle, Cartman e Kenny. Se der certo, será o novo salvador de South Park e terá seu nome marcado para sempre na história da escola South Park Elementary.

Assista ao traielr da gameplay: