Game Rockband Beatles tem campeonato em Salvador

Os fãs do game Rockband que manjam da guitarra vão poder deixar a sala ou o quarto e mostrarem sua veia rocker para o público, e ainda ganhar prêmios. No sábado, 18, começam as classificatórias para o Campeonato RockBand Beatles. A competição faz parte do BeatleWeek, evento que acontece no Shopping Iguatemi e tem shows musicais e objetos que remetem aos quatro rapazes de Liverpool.

O campeonato vai contar com oficinas gratuitas, às 11h do sábado e 12h do domingo, para os iniciantes - e os que nunca jogaram - possam aprender a jogar o Rockband Beatles. No game, o participante tem uma guitarra com cinco teclas coloridas. A medida que a música vai sendo tocada, o guitarrista deve apertar a cor certa no momento exato para pontuar. As inscrições para o torneio, que termina já no domingo, 19, podem ser feitas no site oficial da Beatleweek.

Assista ao trailer do game: