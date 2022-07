Game oficial da Copa do Mundo tem preço reduzido

Após surpreender os brasileiros com o preço "padrão Fifa" de R$ 250, a Warner Games decidiu reduzir o preço do jogo Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 para R$ 199. O jogo chega para PS3 e Xbox 360 no dia 24 de abril - e já tem um demo disponível para o PS3.

Ao UOL Jogos, a Warner, distribuidora do game no Brasil, explicou que a redução "foi possível devido à recente variação cambial que possibilitou cenário mais favorável durante o período em que o jogo é produzido localmente" - mas o dólar não variou tanto assim no período. Graficamente, Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 terá algumas melhorias em relação ao Fifa 14, mas nada que justifique o aumento do valor.

Estão disponíveis 203 seleções e é possível jogar a Copa do Mundo com os grupos divididos como a vida real ou criar um próprio campeonato de seleções. São 7.469 jogadores, 19 treinadores licenciados e 21 novos estádios, incluindo todos os 12 que estarão na Copa do Mundo - mesmo que ainda nem estejam prontos na vida real.