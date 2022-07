Game Just Dance 4 é lançado no Brasil

Após vender mais de 30 milhões de cópias ao redor do mundo, o jogo Just Dance 4 já está disponível no Brasil para Nintendo Wii, Xbox 360 com Kinect e Playstation 3 com Playstation Move, com preço sugerido de R$ 129.

No game, utilizando os controles de movimentos dos consoles, o jogador precisa repetir os passos e as coreografias exibidos na tela ao som de músicas como Moves Like Jagger, (I've Had) The Time of My Life, Can't Take My Eyes Off You, Jailhouse Rock, Livin La Vida Loca e We No Speak Americano, dentre outras. Just Dance 4 permite que até quatro pessoas joguem juntas.

"Além de trazer as melhores músicas do momento e grande sucessos do passado, Just Dance 4 continua sendo o único game de dança que permite que 4 pessoas joguem ao mesmo tempo, controlem a quantidade de calorias perdidas e façam uma grande festa com seus amigos e familiares", afirmou Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft Brasil.

Confira abaixo a lista completa das músicas de Just Dance 4:



1 - Bill Medley & Jennifer Warnes - "(I've Had) The Time of My Life"

2- Las Ketchup - "Asereje (The Ketchup Song)"

3- Justin Bieber feat. Nicki Minaj - "Beauty and a Beat"

4 - Panjabi MC - "Beware Of The Boys (Mundian To Bach Ke)"

5 - Carly Rae Jepsen - "Call Me Maybe"

6 - Boys Town Gang - "Can't Take My Eyes Off You"

7 - Emma - "Cercavo Amore"

8 - Army of Lovers - "Crucified"

9 - Stefanie Heinzmann - "Diggin in the dirt"

10 - Rihanna - "Disturbia"

11 - Dancing Bros - "Everybody Needs Somebody To Love"

12 - Flo Rida - "Good Feeling"

13 - Blu Cantrell - "Hit 'Em Up Style (Oops!)"

14 - A.K.A - "Hot For Me"

15 - The Blackout Allstars - "I Like It"

16 - They Might Be Giants - "Istanbul"

17 - Elvis Presley - "Jailhouse Rock"

18 - Ricky Martin - "Livin' la Vida Loca"

19 - Selena Gomez and the Scene - "Love You Like A Love Song"

20 - Bunny Beatz - "Make The Party (Don't Stop)"

21 - Nelly Furtado - "Maneater"

22 - Sergio Mendes & The Black Eyed Peas - "Mas Que Nada"

23 - Maroon 5 ft. Christina Aguilera - "Moves Like Jagger"

24 - Alexandra Stan - "Mr. Saxobeat"

25 - Rick Astley - "Never Gonna Give You Up"

26 - Marina and The Diamonds - "Oh No!"

27 - Jennifer Lopez feat. Pitbull - "On The Floor"

28 - The Girly Team - "Oops!... I Dit It Again"

29 - The B-52's - "Rock Lobster"

30 - Skrillex - "Rock N' Roll (Will Take You To The Mountain)"

31 - Kat DeLuna feat. Busta Rhymes - "Run The Show"

31 - Anja - "Crazy Little Thing"

32 - P!nk - "So What"

33 - Sammy - "Some Catchin' Up To Do"

34 - Nicki Minaj - "Super Bass"

35 - Stevie Wonder - "Superstition"

36 - Europe - "The Final Countdown"

37 - Halloween Thrills - "Time Warp"

38 - Unlimited - "Tribal Dance"

39 - Hit The Electro Beat - "We No Speak Americano"

40 - One Direction - "What Makes You Beautiful"

41 - Will Smith - "Wild Wild West"

42 - Barry White - "You're The First, The Last, My Everything"

43 - Bunny Beatz - "Make The Party (Don't Stop)"