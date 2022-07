Game Injustice terá dublagem e legendas em português

As produtoras de game finalmente estão dando o devido valor aos brasileiros. Após a Ubisoft fazer um belo trabalho de dublagem e legendagem em português em games como Assassin´s Creed III e Far Cry 3, é a vez da Warner Bros. mostrar que o mercado nacional está aquecido. O game de luta com os personagens da DC, Injustice: Gods Among Us, será lançado no dia 16 de abril com dublagem e legendas em português.

E, o melhor, os dubladores serão os que já emprestam suas vozes aos desenhos animados e filmes dos super-heróis, deixando o trabalho mais familiar aos ouvidos. Ettore Zuim, que dubla Batman na trilogia O Cavaleiro das Trevas, vai ser o responsável pelo homem-morcego no game. Já Guilherme Briggs, o Super-Homem nos desenhos animados, vai repetir o trabalho no jogo.

O game vai mostrar superheróis como os já citados acima, Mulher-Maravilha, Aquaman, Flash, além dos vilões Coringa e Lex Luthor, dentre outros, em luta pela sobrevivência, no estilo Street Fighter e Mortal Kombat.

Injustice: Gods Among Us será lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. No PS3 e no Xbox360, o jogo virá com a animação A Liga da Justiça: Doom, A legião do Mal.