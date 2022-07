Game GTA V terá legendas em português

O game GTA V vai chegar ao Brasil com legendas em português. A informação foi divulgada pela Sony do Brasil, em evento nesta terça-feira, 7, no qual revelou a fabricação do Playstation 3 no País. Esta será a primeira vez que um game da série será legendado para o português.

GTA V vai contar com três protagonistas: Michael, Franklin e Trevor e será na cidade de Los Santos (uma versão da Los Angeles real). Segundo a Rockstar, o mapa da cidade é maior do que a de Red Dead Redemption, GTA: San Andreas e GTA IV juntas. Ou seja, serão horas para o gamer finalizar os objetivos principais e missões secundárias.

O jogo chega para PS3 e Xbox 360.