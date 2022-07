Game GTA V já tem data de lançamento

Um dos jogos mais esperados pelos gamers já tem data de lançamento. Segundo a Rockstar Games, Grand Theft Auto V (GTA V) será lançado entre março e julho de 2013. Como GTA IV foi lançado simultaneamente em todo o mundo, com excessão do Japão, é provável que o game chegue no Brasil na época de lançamento.

No cartaz de anúncio do game, estão as logomarcas do Playstation 3 e do Xbox 360. Assim como os games anteriores, uma versão para PC deverá ser lançada posteriormente.

A Rockstar ainda não detalhou a trama, nem que personagem será o principal. A única coisa que foi divulgada é que GTA V vai se passar na cidade de Los Santos, uma espécie de Los Angeles.