Game GTA V bate sete recordes mundiais

A Rockstar deve estar rindo à toa. Após gastar US$ 250 milhões para produzir Grand Theft Auto 5, a empresa está colhendo os frutos com os sete recordes que o game atingiu e serão publicados na próxima edição do Guinness Book World Records. Confira abaixo:

- Jogo de ação e aventura mais vendido em 24 horas

- Jogo de videogame mais vendido em 24 horas;

- Produto de entretenimento a alcançar US$ 1 bilhão em vendas mais rapidamente;

- Jogo mais rápido a alcançar US$ 1 bilhão em vendas;

- Jogo que alcançou a maior marca de vendas em 24 horas (11,21 milhões de cópias vendidas);

- Maior lucro gerado por um produto do entretenimento em 24 horas;

- Trailer de jogo de ação e aventura mais visto

Os números de GTA V batem produções de cinema como os filmes Os Vingadores e Avatar.

Assista abaixo o trailer do game, que foi lançado no Brasil por R$ 199 (PS3 e Xbox360) e tem legendas em português: