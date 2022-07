Game gratuito The Settlers Online está em português

A Ubisoft liberou o open beta da versão brasileira de "The Settlers Online", game free-to-play de estratégia jogado diretamente no navegador. O gamer pode jogar diretamente do navegador da internet no site www.thesettlersonline.com.br.

Com milhões de usuários pelo mundo, o game online é uma mistura de SimCity e Age of Empire. O objetivo é montar o reino e desafiar outras nações para ganhar pontos. O jogador também pode fazer aliança com outros grupos, aumentando a força do exército.