Game Far Cry 4 é lançado no Brasil

Os gamers brasileiros já podem comprar Far Cry 4, que já está nas lojas brasileiras para PC (R$ 129,90), PS3 e Xbox 360 (R$ 159,90) e PS4 e Xbox One (R$ 199,90). O jogo está com dublagem e menus em português.

Ajay Ghale é um jovem que retorna para a terra natal para realizar o último desejo da falecida mãe. Ao voltar, ele encontra Kyrat sob o autoritário regime de Pagan Min, um déspota que se declarou rei e dominou a região com uma guerra civil.

O game tem diversas novidades em relação aos anteriores da franquia. O modo cooperativo do jogo, Guns for Hire, permite que os jogadores incluam seus amigos nessa batalha e explorem juntos o mundo aberto de Far Cry 4.

O cenário é repleto de veículos, animais - é possível montar até em elefantes -, inimigos e aliados, que interagem e reagem de formas variadas, dando aos jogadores a possibilidade de criarem suas próprias estratégias e adequá-las à experiência.

Aplicativos do Far Cry 4

Dois aplicativos do jogo, Far Cry 4 Arena Master e Far Cry Arcade Poker, já podem ser baixados na App Store e Google Play. Disponível como aplicativo complementar de Far Cry 4 ou como um jogo independente, Far Cry Arena Master permite que os jogadores assumam o papel de um mestre de arena.

Os jogadores vão provar a destreza em combate e lutar por fama e fortuna na Arena do Nooré. Eles devem ganhar o respeito de multidões e testar a vontade de sobreviver, lutando contra homens e feras, até que apenas um competidor sobreviva.

Na versão de console ou PC, o aplicativo Arena Master permite aos jogadores explorarem um cenário de mundo aberto erecolher animais ou mercenários para enviá-los para a batalha contra outros jogadores.

O jogador pode ainda compartilhar os progressos e lançar desafios na arena para os amigos em praticamente qualquer lugar com uma conexão a internet via iOS ou dispositivo Android.

Já em Far Cry Arcade Poker é preciso ter a melhor mão de cartas, em uma mistura de jogo estilo puzzle e partida de pôquer, para enviar as recompensas diretamente para o seu jogo Far Cry.