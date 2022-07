O sucesso do game Far Cry 3, lançado no início de dezembro, já pode ser visto nas prateleiras. As 50 mil unidades do jogo já foram todas vendidas, segundo a Ubisoft Brasil.

Mas quem está querendo aproveitar o ótimo jogo pode ficar tranquilo, mais 40 mil cópias estão chegando ao país a partir de sábado, 19, para PC, Xbox 360 e Playstation 3.