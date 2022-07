Game F1 2015 chega ao Brasil em julho

A Codemaster anunciou nesta sexta-feira, 22, que o game de corridas F1 2015 vai ser lançado no Brasil no dia 24 de julho. O game simula as corridas de Fórmula 1 e estará disponível para PS4, Xbox One e PC.

Dentre as novidades da versão, estão um novo motor gráfico e um sistema de controle de veículos melhorado. Assim como as edições anteriores, o game deve chegar com legendas e dublagem em português.

Confira o teaser da jogabilidade do game: