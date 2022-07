Game estimula curiosidade sobre Independência da Bahia

A Independência do Brasil é comemorada neste sábado, 7, mas foi no 2 de Julho, um ano depois do brado de D. Pedro I, que os portugueses foram expulsos da Bahia.

Reconhecido como data histórica nacional desde junho, o 2 de Julho serviu de inspiração para o jogo Dois de Julho: Tower Defense, idealizado pelo game designer Filipe Pereira, estudante de mestrado em educação e contemporaneidade da Uneb.

Agora, é fácil voltar no tempo e ajudar os heróis baianos Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Felipa e Corneteiro Lopes na luta pela independência, que ocorreu em 1823.

"Nossa proposta é estimular a curiosidade dos jogadores sobre essa parte da nossa história. É lógico que o jogo não encerra o assunto, mas ajuda a entender. No game, temos uma sessão chamada enciclopédia, que explica um pouco da participação de cada personagem", diz Felipe.

Há uma versão na internet (www.2dejulho.com), mas a definitiva só será apresentada neste sábado.

"Qualquer pessoa pode jogar, pois o game tem tutorial explicando o que deve ser feito em cada uma das fases. O objetivo principal é tentar impedir os avanços das tropas portuguesas, que sempre tentam furar o bloqueio brasileiro", orienta Filipe.

O game faz parte de uma trilogia, que começou em 2008, com jogos sobre a Revolução Francesa e a Revolta dos Búzios.

Personagens - Como na batalha real contra os portugueses, em 1823, cada personagem tem função bastante definida no game Dois de Julho: Tower Defense.

Enquanto o Corneteiro Lopes pode utilizar seu instrumento para deixar as tropas mais fortes por tempo determinado, Maria Felipa utiliza galhos de cansanção para atacar os inimigos.

Mas, se você perder algum integrante do batalhão, é hora de convocar Joana Angélica, que tem o poder de recuperar vidas. Maria Quitéria é a personagem "over power", com direito a ataque especial, e a única que pode causar danos a todos os integrantes do grupo inimigo de uma só vez.



E se, de repente, você não souber o que fazer para ganhar o jogo, é possível comprar conselhos do General Labatut, que é uma espécie de tutor do jogador, orientando o que deve ser feito para destruir de vez os portugueses. A partir deste sábado, baixe gratuitamente no www.2dejulho.com.

Gráficos 2D - Coordenado pela professora Lynn Alves, o grupo Comunidades Virtuais da Uneb levou 10 meses para desenvolver o game. Para tornar tudo mais interessante, o jogo Dois de Julho: Tower Defense utiliza gráficos em duas dimensões (2D), estilo cartoon, inspirado em jogos como Kingdom Rush e Plants vs Zombies.

"Focamos mais na parte das batalhas. O jogador será o estrategista militar de cada luta e terá que saber qual é o melhor momento de usar o poder de cada herói", explica Filipe.

Idealizado para estudantes do ensino médio, o game também consegue atrair as crianças, devido aos traços utilizados na composição de cada personagem, no estilo cartoon.