Game do filme Mad Max tem primeiro vídeo. Confira!

A Avalanche Studios e a Warner Bros. Interactive Entertainment lançaram, nesta segunda-feira, 15, o primeiro trailer do gameplay do jogo Mad Max, que será lançado em 2014, aproveitando a estreia do novo filme da franquia.

O jogo segue a tendência dos games atuais e será em um mundo aberto. Mad Max sairá para Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 e PC.