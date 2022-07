Game de South Park é um ótimo episódio interativo da série

Quem é fã de South Park tem obrigação de jogar o novo game baseado na famosa série, que é exibida no Brasil em pelo menos quatro canais de tv a cabo. South Park: The Stick of Truth leva o gamer à famosa cidade - com seus estranhos habitantes - como um recém-chegado morador. Claro que, como um garoto, os amigos que logo encontramos são Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick.

Após uma introdução em que nos apresentar o "cajado da verdade" do título - algo épico ao estilo O Senhor dos Anéis - encontramos o cajado de South Park, que nos é apresentado por Cartman. Mas o objeto é roubado e nossa missão é convocar Bradley e Clyde e resgatá-lo. Além disso, temos missões secundárias que nos darão novos "poderes" para enfrentar os outros garotos da cidade - e recuperarmos o cajado.

South Park: The Stick of Truth é um episódio interativo da série que mantém o padrão da animação televisiva, com as figuras "chapadas", recortadas como se fossem feitos com cartolinas. Assim como o formato é o mesmo, é bom alertar que a temática também: com palavrões, objetos sexuais e piadas que podem chocar muitas pessoas.

Mas isso é ruim? De forma alguma, já que os criadores Trey Parker e Matt Stone utilizam do artifício como uma crítica ácida à sociedade e os diálogos são o ponto alto do jogo.

Interatividade nem tão interativa

O jogo é um Role Playing Game (RPG) com um pitadas de Adventure. No início pode-se escolher qual é a classe do personagem, que contém as clássicas guerreiro, mago, ladrão e... judeu. Também é possível criar o avatar, escolhendo corpo, rosto, acessórios etc.

Apesar de ser possível interagir com diversos objetos, falta interação com as pessoas. Quando um personagem de South Park: The Stick of Truth pergunta algo para o jogador, não é possível responder, assim como não é possível curtir ou comentar nada na rede social do jogo - que tem diversos comentários divertidos e ótimas sacadas dos roteiristas.

É necessário fazer missões secundárias para ganhar mais pontos de experiência e melhorar armas, armaduras e receber pontos de saúde. Enquanto é divertido andar pela cidade - inclusive com a participação de Timmy servindo de "taxista" para se locomover entre pontos distantes - as "lutas" são um pouco cansativas.

Quando há necessidade de batalhas, os personagens vão para uma espécie de arena em que deve ser escolhido um tipo de ataque, com uma arma ou golpe especial - o do Sr. Escravo é ridicularmente engraçado (e chocante) - e depois é preciso se defender, em turnos. Claro que tudo com muito sangue, ao estilo South Park.

No início, é divertido, mas aos poucos a experiência se torna enfadonha. Às vezes é melhor evitar uma batalha para andar por South Park e encontrar personagens célebres como Al Gore, Barbrady e Jesus (ele mesmo!).

Mais uma vez a Ubisoft faz um ótimo trabalho lançando South Park: The Stick of Truth com menu e legendas em português, mas mantendo as vozes originais dos personagens da televisão - alguns dublados pelos criadores da série.

Ao fim, o que temos é mais um excelente episódio da série no qual é possível participar, um prato cheio para os fãs. South Park: The Stick of Truth está disponível para Xbox 360 e PS3 e custa R$149,90.