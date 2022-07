Game de dança terá música de Ivete Sangalo

A canção Dançando, cantada por Ivete Sangalo no Carnaval 2013, vai ser a primeira - e única - representante brasileira no jogo Just Dance 2014, que será lançado em outubro pela Ubisoft para Playstation 3, Xbox 360, Wii e Wii U por R$ 160.

O objetivo do jogo, que usa os sensores de movimento dos consoles, é imitar as coreografias com a máxima precisão. Além de Ivete, o game terá músicas de Daft Punk (Get Lucky) e Lady Gaga (Applause).

O jogo permite que até quatro pessoas dancem juntas. Ganha mais pontos quem se aproximar da coreografia apresentada na tela.

Relembre a música abaixo - e já vá ensaiando a coreografia