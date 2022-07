Game da série CSI está gratuito na App Store

Os fãs da série CSI: Crime Scene Investigation vão poder baixar gratuitamente o game do jogo Hidden Crimes, disponível gratuitamente na APP Store para iPpad, iPhone e iPod touch.

Desenvolvido pela Ubisoft Abu Dhabi, o game é ambientado no mundo do seriado de TV da CBS Television, CSI: Crime Scene Investigation. Com objetivos secretos, o jogo apresenta casos escritos por Jack Gutowitz, de CSI: Crime Scene Investigation.

Os jogadores assumem o papel de um novo detetive da corporação e precisam ajudar a combater o crime em Las Vegas. Com os recursos para solucionar o crime na ponta dos dedos, os jogadores terão que vasculhar a cena do crime, juntar pistas e analisá-las para desvendar os assassinatos e fazer justiça.