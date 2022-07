Game da Copa do Mundo 2014 terá preço "padrão Fifa"

A Waner Bros. divulgou nesta segunda-feira, 24, o preço de 2014 Fifa World Cup Brazil, jogo oficial da Copa do Mundo: o game chega ao país custando R$ 250 - cerca de R$ 50 a mais do que o valor de um lançamento. A empresa é a responsável por distribuir o jogo da Eletronic Arts no Brasil.

Assim como o Fifa 14, o jogo tem narração de Tiago Leifert e comentários de Caio Ribeiro, ambos da Globo. O jogo chega com melhorias gráficas e 100 novas animações.

Estão disponíveis 203 seleções e é possível jogar a Copa do Mundo com os grupos divididos como a vida real ou criar um próprio campeonato de seleções. São 7.469 jogadores, 19 treinadores licenciados e 21 novos estádios, incluindo todos os 12 que estarão na Copa do Mundo - mesmo que ainda nem estejam prontos na vida real.

2014 Fifa World Cup Brazil já está em pré-venda e será lançado dia 24 de abril para Xbox 360 e PlayStation 3.