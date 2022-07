Game Chaves Kart chega dia 17 de junho por R$ 99,90

Seguindo o sucesso de Mário Kart, chega às lojas brasileiras Chaves Kart, game para PS3 e Xbox 360 com os personagens da popular série mexicana. O jogo será lançado no dia 17 de junho e vai custar R$ 99,90.

O game traz doze personagens da série como Chaves, Quico, 'Seu' Madruga, Dona Florinda, Nhonho e 'Seu" Barriga. As pistas são inspiradas em cenários típicos da série e lugares conhecidos de outros Países, como o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em Chaves Kart, o jogador poderá escolher seu personagem, o modo de corrida e a pista. Além de um modo multiplayer com até quatro jogadores em tela dividida, é possível disputar torneios, participar de corridas rápidas ou de uma única e emocionante prova.

Ao todo, são 8 troféus, 10 pistas e 7 modos de jogo. Durante as corridas, o que não falta é aventura e diversão, em meio a derrapadas, batidas, saltos, obstáculos a serem vencidos e itens a serem recolhidos. Tudo com trilha sonora original: são 11 canções inéditas de Daniel e Germán, da dupla de rock mexicano La Gusana Ciega, compostas especialmente para animar cada corrida do jogo.

Veja um vídeo com o gameplay do jogo: