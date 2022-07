Game brasileiro Past Memories ganha 1º trailer. Confira!

A produtora brasileira Give me Five divulgou neste domingo, 14, o primeiro trailer do game Past Memories. Confira abaixo:

No jogo, produzido para Android e iPhone, o gamer vive uma mulher em busca de uma vida equilibrada. Para atingir o objetivo, ela vai em busca das memórias passadas dela. O game vai custar US$ 0,99.

A Give me Five já havia produzido o game Dilma Adventure, de 2010.