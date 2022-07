Game Battlefield 4 chega com o filme Tropa de Elite

Quem comprar Battlefied 4 no Brasil vai receber, junto com o game, uma edição especial do filme Tropa de Elite. No PS3, a versão será em Blu-ray, já nos consoles Xbox 360, será em DVD. O game será lançado no dia 29 de outubro e tem o preço sugerido de R$ 199,90. No PC, chega por R$ 99,90.

Battlefield 4 será o primeiro jogo da série da Eletronic Arts totalmente em português. Os atores brasileiros Dan stulbach e André Ramiro (que participou de Tropa de Elite) dublaram os fuzileiros navais Daniel Recker e Kimble Graves, respectivamente.

Confira o trailer do jogo: