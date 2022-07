Game "Batman: Arkham Origins" será lançado em oututbro

Mais um game de Batman vai chegar ao mercado. Batman: Arkham Origins será lançado no dia 25 de outubro e mostrará o início da carreira do homem-morcego, que terá que se livrar de bandidos e de policiais. O vilão dessa vez será um dos chefes da máfia de Gotham, Máscara Negra, que vai comandar uma caçada ao Cavaleiro das trevas, ainda um iniciante combatente do crime.

Batman: Arkham Origins vai se situar na véspera de natal e o mapa do jogo será o dobro do visto em Arkham City, o segundo game de sucesso com o personagem Batman. Além disso, vai manter a gameplay dos dois jogos anteriores e equipamentos como o lançador de gancho, que terá novas utilizadades.

AInda não há informações se o jogo será totalmente em português, como Arkham City. O game chega para Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 e PCs.