Game baiano sobre Revolta dos Malês é lançado em livraria de Salvador

Será lançado neste sábado 16, o aplicativo Sociedade Nagô – O Início, game sobre a Revolta dos Malês que alterna jogo virtual e tarefas no mundo real. Com entrada gratuita, o lançamento acontecerá das 13h30 às 16h na livraria Leitura do Shopping Bela Vista, em Salvador.

Idealizado pelo designer Alexandre Santos, o projeto foi desenvolvido pela Strike Games em parceria com o grupo de pesquisa Laboratório de Desenvolvimento de Software (Labrasoft) do campus Salvador do IFBA, e contou com financiamento do Ministério da Cultura.

O jogo, que poderá ser testado durante o lançamento foi produzido durante cinco meses. O software é do gênero point and click (apontar e clicar com exploração dos objetos, cenários e objetos), e tem influência de graphic novels (os personagens procuram o jogador para contar informações históricas e que ajudam no game).

De acordo com a Fundação Cultural Palmares, a Revolta dos Malês foi uma das inúmeras rebeliões promovidas por escravos durante o Período Regencial. O motim ocorreu na cidade de Salvador – BA, entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, há cerca de 182 anos.

Os malês eram formados por libertos e escravos africanos, principalmente, os negros de ganho, escravos que tinham mais liberdade do que os negros das fazendas para circular pela cidade, o que não os livrava de serem constantemente alvejados pelo desprezo e pela violência.

Confira abaixo o teaser do jogo: