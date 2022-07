Game As Aventuras de Jonas Bonfaro é lançado para PC

O game gratuito As Aventuras de Jonas Bonfaro já está disponível no perfil do Facebook da Positivo Informática, criadora do jogo. O jogo é no estilo adventure, no formato point click, com o jogador guiando o personagem apenas clicando o mouse pelo cenário, interagindo com objetos e personagens.

A história se passa em uma cidade do interior, onde fatos estranhos começam a acontecer: luzes misteriosas são avistadas no céu, uma plantação de milho é atacada, golfinhos são raptados do aquário e uma fábrica de tecnologia é invadida. O jogador então assume o papel do detetive Jonas Bonfaro que, ao lado da jornalista investigativa Daiana Fontoura e do professor de astronomia Jorge Cosmo, deve cumprir missões baseadas em desafios de lógica e de memória.

Criado para PC, o game on-line é 3D e conta com locução e legendas em português.