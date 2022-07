Galaxy S4 chega ao Brasil a partir de 26 de abril

Nova York - O Galaxy S4, novo smartphone da Samsung lançado na quinta-feira, 14, vai chegar ao Brasil simultaneamente com os demais países do mundo, no dia 26 de abril, e o preço foi revelado nesta sexta-feira, 15: o aparelho vai custar R$ 2.399 na versão de 16GB e 3G e R$ 2.499 com a tecnologia LTE (4G).

Inicialmente, apenas a versão de 16GB será vendida no Brasil. "Como temos um slot para cartão de memória de até 64GB, vamos esperar para ver se há a demanda para os S4 nas versões de 32GB e 64Gb no país", explica Michel Piestun, vice-presidente de Telecom da Samsung Brasil, destacando que os aparelhos serão fabricados no país.

"A Samsung está investindo no Brasil, isso se mostra com a sincronização de lançamentos e vendas dos smartphones, incluindo os produtos premium", diz Roberto Soboll, diretor de produto da Samsung Brasil. O país, inclusive, foi destaque no lançamento, com um dos personagens do espetáculo de apresentação do produto tendo ido ao Rio de Janeiro. A esquete serviu para mostrar o S Tradutor, que traduz até nove idiomas, dentre eles o português brasileiro, tanto em texto quanto em áudio.

O Galaxy S4 tem a aparência semelhante a do antecessor, o S3, mas possui tela de 4,99 polegadas e resolução Full HD Amolade de 441 pixels por polegada. O aparelho também traz novos recursos como o Air View, que permite que o usuário abra um aplicativo sem precisar tocar na tela, bastando aproximar o dedo do visor. Essa função já existia no Samsung Note, mas havia a necessidade de usar uma caneta especial.

Outra novidade do smartphone é a possibilidade de ler um texto sem precisar deslizar o dedo com a barra de rolagem. O S4 tem um sensor que acompanha o olho do usuário, passando o texto automaticamente à medida que é feita a leitura ou pausando um vídeo quando o usuário desvia o olhar da tela.



