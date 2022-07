O Samsung Galaxy S4 chega à Bahia no dia 16 de maio. O lançamento do smartphone em solo brasileiro aconteceu nesta terça-feira, 30, em um evento no Rio de Janeiro, e os aparelhos já saíram das duas fábricas da empresa coreana no Brasil, uma em Manaus e outra em Campinas.

O smartphone chega às lojas nas cores preta e branca, com 16gb de memória interna, extensíveis para mais 64gb com o uso de um cartão de memória microSD. O preço: R$ 2.399 na versão 3G e R$ 2.499 para a versão com tecnologia 4G.

Além do S4, a Samsung também anunciou duas novidades: o smartphone Galaxy Mega, previsto para chegar nas lojas em junho, ainda sem preço definido, e o tablet Galaxy Note 8.0, disponível em maio nas versões wifi (R$ 1.299) e 3G (R$ 1.599).

O Galaxy S4 chega com o sistema Android na versão 4.2.2 Jelly Bean e possui uma tela Full-HD de 5 polegadas, 441 pontos por polegada (PPI) e 2GB de memória RAM. O aparelho pesa 130g e possui 7,9 mm de espessura.

A câmera traseira é de 13 megapixels, enquanto a frontal é de 2 megapixels e é possível gravar, simultaneamente, o que aparece nas duas câmeras. No Galaxy S4 também é possível tirar 100 fotografias em quatro segundos.

Novos recursos - Dentre as principais novidades do novo smartphone da Samsung estão o Smart Scroll, que faz com que a barra de rolagem de um texto suba ou desça de acordo com o olhar do usuário, e o Smart Pause, que para um vídeo quando não se está olhando para a tela.

O S4 também tem o Air View, que permite abrir uma galeria sem precisar tocar na tela, apenas pairando o dedo no ar, assim como o Air Gesture, que funciona da mesma forma, mas para navegar na internet sem precisar encostar na tela.

O S Translator é um tradutor da Samsung que inclui 10 idiomas, dentre eles o português do Brasil. Ele transcreve o que é dito em um idioma e traduz automaticamente para outro, mesmo sem estar conectado com a internet. E o aplicativo Erasure faz com que um objeto indesejado da foto seja removido instantaneamente.

