Galaxy Note 7 pega fogo e Samsung suspende venda do produto

A Samsung comunicou nesta terça-feira, 11, que irá descontinuar, em definitivo, a produção e as vendas do Galaxy Note 7. Registros de superaquecimento no smartphone foram relatados. O produto já havia passado por um recall de 2,5 milhões de aparelhos em todo o mundo no mês passado.

"Tendo a segurança de nossos clientes como nossa maior prioridade, nós decidimos interromper as vendas e a produção do Galaxy Note 7", disse a empresa. Após suspender a produção, as ações da Samsung sofreram um tombo de 8%.

Em setembro, a companhia sul-coreana admitiu que alguns aparelhos estavam com problema de superaquecimento na bateria, mas minimizou o episódio, chamando os incidentes de "casos isolados" e afirmando que "o problema não gera uma preocupação com a segurança".

Na semana passada, a empresa divulgou um novo comunicado afirmando que iria acelerar as investigações. Com o registro de fumaça em mais quatro aparelhos nos últimos dias, a Samsung optou por suspender temporariamente a produção e, depois, em definitivo. Nos Estados Unidos, um aparelho chegou a pegar fogo.

Os consumidores que já adquiriram o aparelho serão reembolsados. Quem quiser ainda poderá trocar por um modelo de outra marca.