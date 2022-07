Fundador do WhatsApp explica falha do serviço neste sábado

O fundador do WhatsApp, o ucraniano Jam Koum, divulgou uma nota após a interrupção do serviço de chat na tarde deste sábado, 22. No comunicado, ele pede desculpas pela falha e explica que a suspensão foi motivada pela queda de sinal de um roteador de rede.

De acordo com Koum, essa foi a maior e mais longa interrupção do WhatsApp em anos e a equipe está trabalhando com o provedor de serviço para resolver a questão. Ele garantiu que não acontecerá outra vez.

O chat ficou fora do ar por mais de três horas. Dias antes o WhatsApp foi comprado pelo Facebook por US$ 19 bilhões.

No momento o serviço tem cerca de 450 milhões de usuários no mundo inteiro.