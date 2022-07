França multa Google por políticas de privacidade

A comissão de proteção de dados da França multou o Google em 150 mil euros após a ferramenta de busca dos Estados Unidos ignorar uma determinação de três meses para esclarecer suas práticas e armazenar informações do usuário de acordo com as leis locais.

O órgão também ordenou que a empresa norte-americana publique a decisão na homepage do país por 48 horas, dentro de oito dias após ser oficialmente notificada da decisão.

A Espanha, Grã-Betanha, Itália, Alemanha e Holanda também abriram processos similares contra a Google pelas políticas de privacidade não estarem de acordo com as regras locais de proteção ao consumidor e sobre o armazenamento de dados pessoais.