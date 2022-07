Foto de morangos causa polêmica na internet

Depois do vestido preto e azul ou branco e dourado, surgiram outras fotos nas redes sociais questionando as cores da imagem. Agora a polêmica é sobre a cor dos morangos postados no Twitter de Akiyoshi Kitaoka.

A foto apresenta um tom diferente, como se tivesse algum efeito de filtro. Conforme a brincadeira que circula nas redes sociais, não há nenhum pixel da cor vermelha na imagem.

Ou seja, se você está enxergando morangos vermelhos, está sendo enganado por sua mente. A explicação é porque as cores são percebidas de maneira diferente a depender da luz. Isso porque a iluminação gerada por lâmpadas fluorescentes não é a mesma provocadas pelas incandescentes.

Isso poderia afetar nas cores que vemos. Mas nosso cérebro faz um ajuste para que a gente veja morangos vermelhos independente da luz presente no lugar. Esse fenômeno é chamado "consistência de cor", que permite que a gente veja as cores como aprendemos que elas são.

O especialista em percepção visual Bevil Conway explica: "É como se seu cérebro dissesse: a fonte de luz que estou vendo tem um componente azul, então vou eliminar isso automaticamente de cada pixel. E quando você elimina os pixeis cinzas e esse desvio para o azul, você acaba vendo o vermelho."