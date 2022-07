Ford anuncia aplicativos para "smartphones" em carros

A Ford anunciou nesta terça-feira, 28, que em 2014 começará a incluir nos automóveis produzidos em sua fábrica no Brasil o sistema Sync AppLink, que sincronizará os aplicativos dos smartphones com os veículos a partir de comandos de voz.

O anúncio foi realizado na Campus Party Brasil, a maior feira de inovação e interação tecnológica que acontece em São Paulo até sexta-feira.

"A ideia é começar com a implementação no Brasil e depois na fábrica da Argentina", disse à Agência Efe David Borges, responsável pelos produtos de conetividade da Ford no Brasil.

O Sync AppLink é um sistema usado por cinco milhões de veículos nos Estados Unidos desde 2007 e funciona a partir de um aplicativo da própria Ford, que reúne 66 aplicativos que não tiram a atenção dos motoristas.

"Nosso objetivo é desenvolver a tecnologia com comandos de voz, sem que o motorista tire as mãos do volante nem os olhos do caminho", comentou Rogério Goldfarb, vice-diretor de Assuntos Corporativos para a Ford da América do Sul.

A empresa, que produz dois modelos para o mercado mundial em sua fábrica na Bahia, não quis antecipar quando será lançada a linha de montagem com o novo sistema.

A Ford convocou milhares de desenvolvedores presentes no Campos Party de São Paulo a introduzir seus aplicativos com o perfil procurado pela Ford em um stand montado pela empresa para atrair novas ideias focadas em oferecer conteúdos dentro dos veículos.

O projeto brasileiro por enquanto conta com três aplicativos para os sistemas iOS, da Apple; e Android, do Google; o Tunein (de rádio), Napster (de música) e Glympse (de localização com interação com as redes sociais).