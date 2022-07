Força aérea americana testa Google Glass para combates

A força aérea norte-americana pode utilizar o Google Glass nos campos de batalha. A tecnologia está sendo testada por pesquisadores, que estudam formas de utilizá-la na guerra, segundo informação divulgada pelo site VentureBeat.

Entre os benefícios do Google Glass para a utilização no combate estão o baixo consumo de energia e o pouco incômodo no uso, sem dificultar a visão, como apontou o tenente Anthony Eastin.

Com o Google Glass, a força aérea americana pretende substituir os laptops em missões de combate por dispositivos mais simples de transportar.