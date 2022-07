Flashback é lançado no Xbox Live

O remake do game Flashback chega ao Xbox Live nesta quarta-feira, 21, por 800 Microsoft Points. Clássico da década de 90, o game mostra Conrad B. Hart, um cientista que descobre uma conspiração alienígina. Flashback chega com os gráficos renovados, mas a mesma jogabilidade - um dos pontos altos da aventura - do jogo original.

O lançamento do game faz parte da promoção Winter of Arcade, que traz um jogo inédito por semana para o Xbox 360. Na próxima semana, dia 28, chega ao Xbox Live o novo game das Tartarugas Ninjas, TMNT: Out of the Shadows.

Confira o trailer do game: