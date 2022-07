Flappy Bird sai do ar porque criador não suportou o sucesso

O criador do jogo gratuito para smartphones e tablets Flappy Bird, que provocou furor nos últimos meses, retirou sua criação das lojas online ao alegar que o sucesso fulgurante destruiu sua vida.

O jogo difícil e viciante, lançado em maio do ano passado, se tornou um dos produtos mais baixados na App Store da Apple e no Google Play.

"Flappy Bird é meu sucesso, mas também arruinou minha vida simples. Agora eu o odeio", escreveu o vietnamita Nguyen Ha Dong no Twitter. "Sinto muito usuários do Flappy Bird, em 22 horas vou derrubar o Flappy Bird. Não posso suportar mais", completou no sábado em sua conta @dongatory.

"Não tem qualquer relação com questões jurídicas. Eu simplesmente não consigo mantê-lo mais", escreveu. Flappy Bird não estava mais disponível nesta segunda-feira, 10, nas App Store dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha.

O objetivo do jogo, que tem um estética retrô, é fazer com que um pássaro voe entre tubulações sem esbarrar nos obstáculos. Dong afirmou em entrevistas que sua criação gerava 50.000 dólares de faturamento publicitário por dia.

O Flappy Bird foi o aplicativo mais baixado nas App Store de mais de 100 países, segundo An Minh Do, do site 'Tech in Asia'. "Retirar o jogo pode ser um golpe publicitário ou talvez esteja vinculado a pressões legais. Ou talvez estivesse cansado da imprensa. Ainda não está claro", disse o especialista à AFP.

Alguns analistas vietnamitas citaram a possibilidade da decisão ter sido motivada por pressões da Nintendo, por semelhanças com os gráficos dos primeiros jogos da série "Mario". "Nossa empresa não adotou medidas desta vez", declarou à AFP um porta-voz da Nintendo.

Depois de ter revelado o faturamento gerado pelo Flappy Bird, Nguyen Ha Dong, que tem outros dois jogos no Top 10 de downloads, foi objeto de violentas críticas nos fóruns da internet vietnamitas, uma situação que poderia ter provocado a decisão.