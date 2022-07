Fim do WhatsApp? Operadoras entram com processo na Anatel

As operadoras de telefonia estão entrando com um processo contra o WhatsApp, Viber e Skype, porque segundo elas, a competição é injusta. O presidente da Anatel, João Rezende, disse que esses serviços não são ilegais. Cabe às empresas de telefonia se atualizarem para não cair no esquecimento como aconteceu com os filmes de foto da Kodac. Saiba mais no vídeo abaixo:

