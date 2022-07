Filtros vão evitar que 4G interfira na TV digital

Testes feitos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) comprovaram que não há incompatibilidade de operação entre a faixa de transmissão destinada à tecnologia 4G e a radiodifusão na frequência 700 mega-hertz (MHz).

Os resultados, que serão divulgados esta semana, demonstram, contudo, que haverá necessidade do uso de filtros para evitar interferências.

De acordo com a gerente de Espectro, Órbita e Radiodifusão da Anatel, Regina Cunha Pereira, o uso dos filtros para evitar a interferência do 4G na TV digital vai variar de acordo com a topografia.

"As técnicas de mitigação permitem a convivência. Não existe uma única técnica, e isso vai variar de acordo com local. Em regra, o uso de filtro que vai ser a maior solução em temos proporcionais".

As famílias cadastradas no Bolsa Família vão receber um conversor de TV digital com filtro de recepção.