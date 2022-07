FIFA World será gratuito para os PCs

A Eletronic Arts vai lançar o Fifa World gratuitamente para PCs em novembro. O game terá 600 clubes e 30 ligas oficiais, incluindo a brasileira com 19 times. O jogo será voltado para o mercado russo e brasileiro.

A produtora garante que os gráficos serão os mesmos do console. O game vai poder ser jogado através do browser e será necessária conexão permanente à internet. Os brasileiros já podem acessar o site oficial do jogo e se candidatar para fazer um teste do beta do Fifa World.