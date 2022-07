Fifa 17 ganha trailer com gráficos e jogabilidade

A EA Sports anunciou nesta segunda-feira, 6, o lançamento do Fifa 17, que chegará às lojas no dia 29 de setembro, para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC.

Com o anúncio, a EA Sports revelou detalhes sobre o novo Fifa em um vídeo com o trailer mostrando os gráficos e a jogabilidade. O trailer mostra a evolução do game e traz os jogadores James Rodríguez, do Real Madrid, Eden Hazard, do Chelsea, Anthony Martial, do Manchester United, e Marco Reus, do Borussia Dortmund.

O game vai chegar às lojas em três versões. Na padrão, os bônus são até cinco Tokens de Draft do FUT (um por semana, durante cinco semanas, com valor de até R$ 15); item para empréstimo do FUT por oito partidas de Hazard, Martial, Reus ou Rodríguez; uniformes FUT personalizados criados por designers ou artistas da trilha sonora do FIFA. O preço é R$ 250 (Xbox One), R$ 249,99 (PS4) e R$ 199,90 (PC).

A edição Deluxe terá até 20 Pacotes Ouro Premium Jumbo do FIFA Ultimate Team (um por semana, durante 20 semanas, no valor de até R$ 60); jogador para empréstimo da Seleção da Semana do FUT por três partidas (até um jogador por semana, durante 20 semanas); item para empréstimo do FUT por oito partidas de Hazard, Martial, Reus ou Rodríguez; uniformes FUT personalizados criados por designers ou artistas da trilha sonora do FIFA. Para Xbox One, vai custar R$ 290. Já para PC, o valor é de R$ 289,90.

Já a Super Deluxe vai trazer até 40 Pacotes Ouro Premium Jumbo do FIFA Ultimate Team (dois por semana, durante 20 semanas, no valor de até R$ 120); jogador para empréstimo da Seleção da Semana do FUT por três partidas (até um jogador por semana, durante 20 semanas); item para empréstimo do FUT por oito partidas de Hazard, Martial, Reus ou Rodríguez; uniformes FUT personalizados criados por designers ou artistas da trilha sonora do FIFA.

O valor dessa versão é de R$ 340 (Xbox One) e R$ 339,90 (PC).

A Eletronic Arts vai revelar mais do game no dia 12 de junho, na conferência da E3 2016, principal evento de games do ano.