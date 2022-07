Fifa 15 Ultimate Team é lançado para smartphones

A EA Sports lançou nesta terça-feira, 23, a versão para Android, iOS e Windows Phone do Fifa 15 Ultimate Team. O game conta com mais de 10 mil jogadores de 500 equipes e o usuário deve ganhar as partidas para desbloqueá-los.

O jogo é gratuito para download, mas é possível fazer compras com dinheiro real para conseguir alguns benefícios como os FIFA Points, úteis para desbloquear conquistas.