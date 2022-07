Fifa 15 não terá times nem jogadores do Brasileirão

Os torcedores brasileiros não vão poder jogar com seus times no Fifa 15. Graças a uma mudança nas políticas de licenciamento no Brasil, os clubre do País - e, consequentemente, o Campeonato Brasileiro - vão estar de fora do jogo da EA Sports.

Fifa 15 chega ao País no dia 25 de setembro, completamente me português, para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC.