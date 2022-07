Fifa 14 terá 61 estádios; nenhum brasileiro

Nem a modernidade das novas arenas para a Copa de 2014 serviram para a EA Sports incluí-las no Fifa 14. Serão 61 estádios (62 no PS3) incluindo os novatos Camp Nou (do Barcelona), o Goodison Park (do Everton) e a Donbass Arena (Shaktar Doneks). A América do Sul será representada pelo La Bombonera, o estádio do Boca Júniors.

Fifa 14 chega ao País no dia 24 de setembro com narração de Thiago Leifert e comentários de Caio. O jogo estará disponível para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Android, iOS, PSP, PlayStation Vita, Nintendo 3DS e PC.

Confira a lista com todos os estádios:

Estádios Oficiais

Allianz Arena

Amsterdam Arena

Anfield

BC Place Stadium

Camp Nou (Novo)

Donbass Arena (Novo)

Emirates Stadium

Estadio Azteca

Estadio de Mestalla

Estádio Nacional

Estadio Vicente Calderon

Etihad Stadium

Goodison Park (Novo)

Imtech Arena

Juventus Stadium

King Fahd International Stadium

La Bombonera (Novo)

Old Trafford

Olympiastadion

Parc des Princes

San Siro

Santiago Bernabéu

Signal Iduna Park

St. James' Park

Stade de Gerland

Stade Vélodrome

Stadio Olimpico

Stamford Bridge

Veltins Arena

Wembley Stadium

White Hart Lane

Estádios Genéricos

Akaaroa Stadium

Aloha ParkArtes

Arena D'Oro

Arena Del Centenario

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Libertador

El Monumento

Estadio President G.Lopes

Estadio de las Artes

Euro Park

FIWC Stadium (somente no PS3)

Forest Park Stadium

Ivy LaneArena

La Canchita

Molten Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Kokoto

Stade Municipal

Stade Classico

Stadio Comunale

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympic

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion