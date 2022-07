FIFA 14 oferece mecanismo de proteção de bola

A Eletronic Arts revelou nesta quarta-feira, 17, os detalhes do jogo "FIFA 14", um dos mais apreciados pelos amantes de videogame. A grande novidade do jogo é o mecanismo que permite proteger a bola. Será possível usar o corpo do jogador para bloquear o adversário da pelota. Os jogadores também poderão disputar uma posição antes de receber a bola.

A promessa é que o jogo traga atletas mais inteligentes, trabalho em equipe mais refinado e marcação pesada. De acordo com a EA Sports, os meios de campo serão mais usados na partida, ajudando na defesa com marcação inteligente e permitindo a disputa por posse no campo do adversário.

O "FIFA 14" também vai permitir dribles com giros mais rápidos para qualquer direção e toques de bola com chutes curtos ou arrancadas. Atacantes mais fortes, como Didier Drogba, por exemplo, podem usar sua força física para deslocar defensores e conseguir chutar.

O meio campista também não perde seu posicionamento quando o time adversário atacar, o que ajuda na estratégia tática. A proteção de posse de bola também promete ser melhor.

O recurso "Pure Shot" permite ajustar a força e o ângulo do chute para o gol, além de chutar mais rápido, caso queira. Se o ataque ficou melhor, a defesa também foi apurada. Os goleiros têm mais variedades de defesa e finalizações aéreas.

Na hora de escolher o time, o jogador terá uma ajuda extra. Além das estatísticas, vão poder contar com uma rede de olheiros que vão avaliar os atletas em busca de novos talentos.

O "FIFA 14" deve chegar ao mercado no segundo semestre de 2013 com versão para PS3, X360 e PC.