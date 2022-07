Fifa 14 lista os 50 melhores jogadores e Neymar fica de fora

A EA Sports anunciou nesta quarta-feira, 4, os 50 melhores jogadores doFifa 14. O único brasileiro presente é o zagueiro Thiago Silva, que aparece na 16ª posição. Neymar está fora porque o game contalibilizou os índices dos jogadores até a última temporada europeia, e o jogador só foi para o Barcelona na atual temporada.

Como não poderia deixar de ser, Messi (94) e Cristiano Ronaldo (92) são os primeiros da lista. O francês Ribery, do Bayern, aparece em terceiro. Do jeito que Neymar tem feito um bom início no Barça, é capaz de aparecer na lista na primeira atualizção do game.

Fifa 14 chega ao País no dia 24 de setembro com narração de Thiago Leifert e comentários de Caio. O jogo estará disponível para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Android, iOS, PSP, PlayStation Vita, Nintendo 3DS e PC.

Confira os 50 melhores do Fifa 14:

1 - Lionel Messi (94)

2 - Cristiano Ronaldo (92)

3 - Franck Ribery (90)

4 - Falcao (90)

5 - Andres Iniesta (89)

6 - Van Persie (89)

7 - Xavi (89)

8 - Ibrahimovic (89)

9 - Robben (88)

10 - Schweinsteiger (88)

11 - Aguero (88)

12 - David Silva (88)

13 - Wayne Rooney (87)

14 - Lahm (87)

15 - Vidic (87)

16 -Thiago Silva (87)

17 - Gareth Bale (87)

18 - Özil (87)

19 - Juan Mata (87)

20 - Edinson Cavani (87)

21 - Buffon (86)

22 - Casillas (86)

23 - Pirlo (86)

24 - Yaya Toure (86)

25 - Chiellini (86)

26 - Kompany (86)

27 - Tevez (86)

28 - Mario Gomez (86)

29 - Pique (86)

30 - Sérgio Ramos (86)

31 - Fabregas (86)

32 - Neuer (86)

33 - Luis Suarez (86)

34 - Di María (86)

35 - Lewandowski (86)

36 - Ashley Cole (85)

37 - Xabi Alonso (85)

38 - Petr Cech (85)

39 - Jesus Navas (85)

40 - Santi Cazorla (85)

41 - Lavezzi (85)

42 - Benzema (85)

43 - Modric (85)

44 - Hummels (85)

45 - Vidal (85)

46 - Hazard (85)

47 - Marco Reus (85)

48 - Pedro Rodriguez (85)

49 - Sergio Busquets (85)

50 - Thomas Muller (85)