Fifa 14 já tem data de lançamento

A EA Sports divulgou nesta quinta-feira, 23, a data de lançamento de Fifa 14 para PS3, Xbox 360 e PC: 14 de setembro. O jogo de futebol também estará disponível para o PS4 e o Xbox One, mas ainda não foi divulgada a data para esses consoles. O game deve ter os clubes brasileiros da primeira divisão e, pela primeira vez juntos, o Bahia e o Vitória.

Dentre as novidades da nova versão do jogo, está a possibilidade de usar o corpo para proteger a bola de forma. A inteligência artificial do computador também estará melhorada, evitando que zagueiros e goleiros protagonizem erros primários.

Os dribles no game terão giros mais rápidos, dificultando a marcação. O meio-campo vai trabalar mais, ajudanda na defesa e permitindo a disputa de bola no ataque. O recurso "Pure Shot" vai permiter que o jogador ajuste a força e o ângulo do chute.